Земляки поздравили фронтовика Сарсена Абдинурова

Слова благодарности и теплые пожелания — все почести сегодня адресованы Сарсену Абдинурову.

Ветерана Великой Отечественной войны с Днем защитников Отечества и Днем Победы поздравить пришли предприниматели, ребята, служившие на военном полигоне Семипалатинска, чернобыльцы, представители общественных объединений и волонтеры.

«Спасибо вам за то то, что мы живем в мирное время. Мы никогда не забудем ваш подвиг», — говорит волонтер.

Уроженец Тулькубасского района Сарсен Абдинуров на фронт призвался с братом Онгарбаем в 1943 году. Воевал в составе 368 и 823-го стрелкового полка первого Украинского фронта. Победу пехотинец застал в Берлине. После окончания войны в 1945 году Сарсен вернулся на Родину, без вести пропавший старший брат так и не вернулся в родное село.

Жизненный путь Сарсен ата для нас всех пример. Мы благодарны всем нашим ветеранам за наше мирное настоящее, говорят собравшиеся.

Алмагуль Кенжетаева, председатель общественного объединения «Рахмет , анашым»:

«Мы гордимся нашими ветеранами. Сарсен ата в этом году 22 декабря исполняется 100 лет. Они не жалея себя воевали за будущее наше. Пусть они будут последними воинами. Пусть никогда не будет войны».

Сарсен ата окружен заботой двух сыновей и пяти дочерей. К сожалению, супруги Жумакуль апа не стало. Фронтовик, перенесший три инсульта, не потерял интереса к жизни. Старается поддержать добрым словом. Может быть за добрый нрав, а также оптимизм ему Аллах даровал долгую и счастливую жизнь, говорят родные.