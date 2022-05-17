Жертвами серийной мошенницы в Шымкенте стали 12 человек

Доверчивые граждане заплатив от 300 до 500 тысяч тенге, надеялись получить безвозвратный кредит по госпрограмме, передает OTYRAR.

В южном мегаполисе задержана женщина по подозрению в мошенничестве. Жертвами аферистки стали как минимум 12 горожан. Как оказалось, с потенциальными клиентами аферистка познакомилась на одном из городских рынков. Представившись госслужащей, женщина пообещала «выбить» им крупную денежную сумму от государства взамен на денежное вознаграждение. С каждого клиента она брала по 300-500 тысяч тенге.

С заявлением в полицию обратились сразу несколько потерпевших. Женщину задержали, сейчас она находится под стражей. Ведется досудебное расследование.

Как стало известно, гражданка к госучреждениям никакого отношения не имеет. Полицейские не исключают, что количество жертв мошенницы может быть гораздо больше.