Жестокое избиение в Шымкенте. Мать подростка просит наказать обидчиков

Широкое распространение в социальных сетях и мессенджерах получила видеозапись избиения школьника.

На кадрах видно, как двое парней выясняют отношения. Позднее словесная перепалка перерастает в драку. Все происходящее наблюдают еще несколько подростков, кто-то из них успел снять происходящее на камеру. В самом конце видео согнувшегося от боли парня беспощадно пинают по лицу.

Данная видеозапись начала быстро распространяться в мессенджерах. Позднее на связь вышла мать пострадавшего. Она рассказала, что случай произошёл 27 мая. По ее словам, это была не драка, а групповое жестокое избиение, после чего ее сын угодил в больницу. Женщина просит полицейских разобраться в деталях дела и наказать обидчиков по всей строгости закона.

«Они напали на моего сына, просто хотели подраться. Я их прощать не буду, а хотела. Мой сын даже не отбивался, его били двое. Сейчас он в больнице, состояние его плохое»,- сказала мама мальчика.

В прокуратуре третьего мегаполиса пояснили, что заявление принято в районном отделе полиции, начата соответствующая проверка. Дело находится на контроле прокуратуры района. Ведется следствие. По словам правоохранителей, ответственность понесут родители обидчиков.