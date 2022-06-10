10 бригад скорой медпомощи собрались в Центральном парке

В южном мегаполисе состоялись IV городские соревнования бригад скорой медицинской помощи, передает OTYRAR.

10 бригад в центральном парке мегаполиса собрались для того, чтобы продемонстрировать слаженные и отработанные действия в различных аварийных ситуациях, когда каждая минута может спасти жизни.

Главной целью мероприятия является повышение квалификации специалистов и и снижение уровня смертности.

В мероприятии приняли участие замакима Шынгыс Мукан и руководитель городского управления здравоохранения Асылбеков Нурлыбек.

Лучшие бригады скорой медпомощи получат ценные призы и примут участие в республиканских соревнованиях, которые состоятся в сентябре в Шымкенте.