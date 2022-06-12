12 международных наблюдателей работают на избирательных участках Шымкента

В южном мегаполисе за ходом референдума по поправкам в Конституцию следят 12 международных наблюдателей, передает OTYRAR.

Об этом сообщил председатель городской комиссии референдума Кайырбек Кунанбаев отвечая на вопросы журналистов. Как стало известно 2 человека в Шымкент прибыли из Кыргызстана, 10 наблюдателей родом из ближайшей соседней республики — Узбекистана.

Всего за историческим событием в стране следят около 300 наблюдателей из 25 стран мира.

С раннего утра всенародное голосование стартовало по всему Казахстану. По предварительным данным, опубликованным в 10 утра, самая высокая явка зарегистрирована в Шымкенте. Здесь с утра проголосовало уже 34,19% горожан.