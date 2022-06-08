Более 900 кг рыбы изъяли у браконьеров Туркестанской области

Полицейские Туркестанской области изъяли у браконьеров свыше 900 кг. рыбы и 1500 м. рыболовных сетей.

Напомним, что на территории Туркестанской области сотрудниками природоохранной полиции МПС ДП ТО проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Нерест», направленное на выявление и пресечение фактов браконьерства и незаконной добычи рыбы и рыбных ресурсов в период нереста.

Совместно с инспекторами рыбоохраны и другими заинтересованными органами стражи порядка проверяли водохранилища, патрулировали по берегам водоемов и рек на предмет выявления нарушителей природоохранного законодательства.

В ходе рейдовых отработок сотрудники полиции зарегистрировали 9 экологических преступлений, связанных с незаконной ловлей рыбы. Так, полицейские Шардаринского РОП и инспекторы Арал-Сырдарьинского бассейна задержали двух браконьеров, занимавшихся добычей рыбы на Шардаринском водохранилище. У двух жителей района стражи порядка изъяли лодку, 600 м. рыболовных сетей и более 160 кг. выловленной рыбы.

Собранные материалы досудебного расследования в отношении браконьеров по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений» направили в суд для принятия законного решения.

Кроме того, за время рейдовых отработок полицейские выявили 182 административных правонарушений, из них 163 нарушений правил рыболовства, и наложили административных штрафов на сумму более 3,5 миллиона тенге.

Сотрудники природоохранной полиции изъяли у браконьеров 8 лодок, 9 острог, 11 прожекторов, 913 кг. выловленной рыбы, 1500 м. «китайских сетей» и другие рыболовные принадлежности.

Также в рамках ОПМ «Нерест» стражи порядка проводили разъяснительную работу о недопущении гражданами нарушений природоохранного законодательства и нанесения вреда окружающей среде