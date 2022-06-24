Бюро нацстатистики: Шымкент самый «молодой» город

Население Казахстана стареет. К таким выводам пришли аналитики бюро национальной статистики Казахстана. При этом самым «молодым» городом является Шымкент, передает OTYRAR.

В бюро национальной статистики подсчитали индекс старения. Таким образом, на каждые 100 детей в республике в среднем приходится 26,6 граждан старше 65 лет. В 2017 году индекс старения составлял 25,9.

Медленное старение населения Казахстана происходит на фоне сокращения уровня рождаемости в стране. При этом в каждом регионе свои показатели.

Особенно много граждан старше 65 лет проживает в Северо-Казахстанской области. Там на каждые 100 детей приходится почти 63 человека преклонного возраста. Также высокий индекс старения в Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.

Согласно статистике самым «молодым» городом стал Шымкент. Здесь на 100 детей приходится по 14,3 человек старше 65 лет.