Голый мужчина принимал «душ» возле рынка в Шымкенте

В Шымкенте мужчина не нашел другого способа охладиться в жару, как полностью раздеться и принять «душ» возле разбрызгивателя для полива растений.

Инцидент произошел недалеко от Верхнего рынка. Фото с обнаженным мужчиной сняли очевидцы и выложили в соцсети. Полицейские установили нарушителя. Им оказался 50-летний гражданин без определенного места жительства.

«Публикацию с мужчиной средних лет, решившего охладиться с помощью уличного разбрызгивателя для полива растений, полицейские выявили при мониторинге соцсетей. Стражи порядка установили нарушителя. Им оказался 50-летний гражданин, который на данный момент не имеет постоянного места жительства. Составили протокол по части 1 статьи 434 КоАП. Материалы административного производства сотрудники полиции направят в межрайонный суд по адмправонарушениям»,- рассказали в пресс-службе ДП Шымкента.

Эксгибиционист не на шутку встревожил жителей Шымкента, которые еще не оправились от инцидента в центральном парке. Мужчина, личность которого до сих пор не установлена, удовлетворял себя на скамейке, не стесняясь и не обращая внимания на прохожих. В парке в это время было много детей.