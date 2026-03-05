30 семей обрели собственное жильё в рамках социальной программы

Очередные 30 семей получили новое жильё. В выставочном центре Корме состоялась церемония вручения ключей от квартир. В Шымкенте, в очереди на жильё, зарегистрировано более 92 тысяч человек.

Одной из обладательниц нового жилья стала Феруза Гатаулина. Мать троих детей ждала этого радостного момента 10 лет. Все это время Феруза жила в родительском доме. Теперь, когда годы ожидания остались позади женщина по настоящему счастлива.

Арендное жилье с правом выкупа получили 30 семей из социально уязвимых категорий. Квартиры распределяется в зависимости от даты постановки в очередь. Для некоторых категорий граждан законодательством предусмотрены льготы.

Копжан Толебаев, и.о. руководителя управления жилья города Шымкента: «При выдаче квартир для льготников основанием является закон о жилищных отношениях. Это ветераны ВОВ, и приравненные к ним, инвалиды, а также семьи ,где воспитывают особенных детей, многодетные семьи. Арендные квартиры с правом выкупа выделяет Отбасы банк».

Аким города поздравил новосёлов и подчеркнул, что процедура выдачи таких квартир абсолютно прозрачна.

С начала года около 500 семей уже получили ключи от арендного жилья с правом выкупа.

По плану, до конца года, таким жильём планируется обеспечить более полутора тысяч шымкентцев.