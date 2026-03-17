Реклама
На главную Новости Шымкента Общество Юных художников приглашают принять участие в республиканском конкурсе

Юных художников приглашают принять участие в республиканском конкурсе

-
Редактор Юлия Машковская
-
22
Иллюстративное фото

Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования при Министерстве просвещения Казахстана объявил о старте конкурса детских рисунков «Наурыз — жыл басы».

Как отметили организаторы, конкурс направлен на формирование интереса к национальным традициям и духовным ценностям праздника Наурыз, а также на поддержку одарённых детей.

К участию приглашаются школьники и студенты в возрасте от 7 до 18 лет из организаций общего, дополнительного и технического образования.

Конкурс проводится по трём номинациям: «Наурыз и моя семья», «Наурыз — символ весны» и «Наурыз и культура Казахстана».

«Заявки принимаются с 16 по 27 марта 2026 года на платформе smartziyatker.kz», — уточнили организаторы.

Итоги конкурса будут подведены 2 апреля.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.