Юных художников приглашают принять участие в республиканском конкурсе

Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования при Министерстве просвещения Казахстана объявил о старте конкурса детских рисунков «Наурыз — жыл басы».

Как отметили организаторы, конкурс направлен на формирование интереса к национальным традициям и духовным ценностям праздника Наурыз, а также на поддержку одарённых детей.

К участию приглашаются школьники и студенты в возрасте от 7 до 18 лет из организаций общего, дополнительного и технического образования.

Конкурс проводится по трём номинациям: «Наурыз и моя семья», «Наурыз — символ весны» и «Наурыз и культура Казахстана».

«Заявки принимаются с 16 по 27 марта 2026 года на платформе smartziyatker.kz», — уточнили организаторы.

Итоги конкурса будут подведены 2 апреля.