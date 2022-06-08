Финансовую пирамиду «Не работа» выявили в Туркестанской области

Организаторам финансовой пирамиды удалось привлечь 80,5 млн тенге, передает OTYRAR.

Финпирамиду вычислили сотрудники территориального Департамента АФМ по Туркестанской области.

Было установлено, что в период 2019-2021 годы деятельность финансовой пирамиды была направлена на извлечение дохода от привлечения денег физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность.

Организаторы обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду.

«Сумма привлеченных средств составила 80,5 млн тенге. В настоящее время проводятся следственные мероприятия», — сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.