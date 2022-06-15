Футбол на проезжей части играют дети мкр. Туран

Маленьким жителям микрорайона Туран в Шымкенте приходится играть прямо на проезжей части.

Пока дорогу не сдали в эксплуатацию, но совсем скоро по ней запустят движение и ребятне вновь придется искать другое место. Родители говорят, во дворе детям играть тоже негде, для самых маленьких установлены детские площадки, а вот для занятий спортом приходится искать свободный от припаркованных машин угол.

«Мы боимся детей на улицу выпускать, они играют на дороге, тут много машин приезжают, уезжают. У нас тут 16 пятиэтажных и 12 девятиэтажных домов, почти все молодые живут с детьми. Летом проблема очень остро стоит«, — говорит Камшат Акпанова, жительница г.Шымкента.

«У нас вообще о детях не думают, хотя даже объявили Год детей. Сейчас лето, дети все хотят на улицу. Приходится почти под колесами машин играть«, — говорит Гуляйша Бактыгалиева, жительница г.Шымкента.

Многоэтажные дома в этом микрорайоне сдали в эксплуатацию еще 5 лет назад. Но спортивной площадки тут так и не появилось. Юные футболисты просят построить им хотя бы одно футбольное поле. Говорят, играть будут по очереди.

«Мы хотим играть, но у нас нет поля. Тут один мальчик играл, мимо проходил и его случайно машина сбила, он жив остался, но у него ноги сильно травмировались», — говорит Марлен Жумабай, житель г.Шымкента.

В акимате пообещали, что построят площадку в этом году.

«Сейчас будет проводиться конкурс, будет установлена спортивная площадка с различными спортивными элементами и футбольное поле. На эти средства предусмотрены 27 миллионов тенге», — говорит Кудайберген Калдыкараев, заместитель акима Каратауского района.

Почему тянули со строительством так долго, непонятно. Но такая проблема не только у жителей Шымкента. Возле многоэтажных домов спортивные площадки иногда возводят, но непонятно что делать тем детям, которые живут в частном секторе. Остро строит вопрос с футбольными полями и спортплощадками не только в городах, но особенно в селах, где вместо футбольных полей пустующие земли. И играть ребятне приходится буквально в пыли.