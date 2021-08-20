Их построили за счет спонсоров.

В Абайском районе города Шымкент на благо населения передана современная открытая спортивная площадка, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В церемонии открытия многофункциональной спортивной площадки, расположенной на пересечении улиц Изгилик и Юсупова в микрорайоне Самал 3, принял участие аким города Шымкент Мурат Айтенов. Глава города отметил, что на основе развития массового спорта мы формируем здоровое и сознательное поколение, сильную нацию. Также призвал жителей города придерживаться здоровому образу жизни.

Спортивная площадка построена за счет спонсора-частного предпринимателя ТОО «Eurasian Resources Group». Объем финансирования — 14,5 млн тенге. Подрядная организация ТОО «Ферротекс». Объект общей площадью 324 квадратных метра оснащен спортивным, для занятий физкультурой, оборудованием. Здесь можно заниматься волейболом, баскетболом, футболом и стрит воркаутом.

Говоря о проделанной работе по развитию массового спорта, аким района Б.Парманов отметил, что с 2014 года в районе благоустроено 222 двора и построено 58 спортивных площадок.

«В соответствии с Вашим поручением о создании условий для развития массового спорта и комфортного проживания населения в этом году на установку детских и спортивных площадок выделено 1 млрд 389 млн тенге. Данные средства пойдут на благоустройство 21 многоэтажных жилых дворов, текущий ремонт 12 спортивных площадок, установку 35 спортивных площадок», — сказал аким района.

Кроме того, в районе за счет спонсоров-фонда «Шымкент қайырымды қала» установлено 4 спортивные площадки.