Где тюлькубасцы могут купить качественный цемент

Село имени Турара Рыскулова — одно из активно развивающихся в Тюлькубасском районе. Здесь открыли первый фирменный магазин АО «Шымкентцемент».

К слову это уже 10-й такой магазин, открытый компанией в Туркестанской области и Шымкенте.

На открытии присутствовало много гостей и жителей. Аким Майлыкентского сельского округа Кайрат Ахметов отметил: «Приятно, что в компании руководствовались принципом доступности качественного цемента для наших жителей. Это значит, что жителям нашего села теперь не придется ехать на завод для покупки качественного цемента, это можно сделать здесь, в фирменном магазине».

Купить цемент напрямую от «Шымкентцемент» по доступной цене и с гарантией веса, соответствующего ГОСТ стандарту можно не выезжая в город — такую возможность предоставляет компания HeidelbegCement.

Генеральный директор АО «Шымкентцемент» Збигнев Шишка:

«Девиз компании — «Цемент, сделанный руками наших людей». HeidelbergCement, будучи международной компанией, одним из лидеров по производству цемента в мире, ориентировано на местное производство и местных работников».

На церемонии открытия местным жителям рассказали об уникальных качествах новой марки цемента «ЭкоЦем», которая была создана специально для региона с жарким климатом. Данный цемент позволяет проводить штукатурные работы без трещин, а также он имеет свойства по удобоукладываемости.

Для ознакомления с качеством продукции все гости получили образцы цемента.