В МЧС рассказали, почему таран машин может привести к спорам

В МЧС прокомментировали предложение разрешить пожарным таранить шлагбаумы и автомобили. В ведомстве напомнили: по закону спасатели освобождаются от возмещения ущерба, если действуют правомерно при тушении пожара. Это уже даёт им право при необходимости вскрывать двери, окна и другие преграды.

При этом отдельной нормы, разрешающей таран транспорта, нет. В МЧС считают, что такие действия сложно чётко прописать в законе: каждая чрезвычайная ситуация уникальна, а попытка установить правила может привести либо к злоупотреблениям, либо к нерешительности в критический момент.

Кроме того, решение в экстренной ситуации принимает водитель, а его действия оцениваются позже, что создаёт риски несправедливой ответственности. Введение такой нормы, по мнению ведомства, может привести к росту споров.

«В гипотетической, но вполне вероятной ситуации пожарной техникой может быть повреждён автомобиль гражданина, приобретённый в кредит и являющийся единственным источником дохода. В последующем может быть установлено, что выезд осуществлялся на незначительный инцидент. В данном случае причинённый ущерб окажется несоразмерным предотвращённому вреду, что повлечёт обоснованные претензии, судебные споры и значительный общественный резонанс», — рассказали в МЧС.

После пожара в одной из многоэтажек Астаны, погибли трое детей и пострадала женщина. В ДЧС Астаны сообщали, что тушение осложнили закрытый въезд и припаркованные во дворе автомобили.