МЧС призывает соблюдать пожарную безопасность в связи с резким похолоданием

По данным Казгидромета на территории страны прогнозируется резкое понижение температуры.
В этой связи МЧС Казахстана призывает граждан строго соблюдать меры пожарной безопасности при обогреве жилых помещений.
Необходимо:
- проверить исправность печного отопления, электрических и газовых обогревателей;
- использовать только исправные приборы;
- не допускать перегрева оборудования и не оставлять включённые приборы без присмотра;
- соблюдать безопасное расстояние до горючих материалов;
- отказаться от использования самодельных или неисправных обогревателей;
обеспечить исправность дымоходов и провести их очистку при необходимости.