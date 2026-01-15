МЧС призывает соблюдать пожарную безопасность в связи с резким похолоданием

По данным Казгидромета на территории страны прогнозируется резкое понижение температуры.

В этой связи МЧС Казахстана призывает граждан строго соблюдать меры пожарной безопасности при обогреве жилых помещений.

Необходимо:

  • проверить исправность печного отопления, электрических и газовых обогревателей;
  • использовать только исправные приборы;
  • не допускать перегрева оборудования и не оставлять включённые приборы без присмотра;
  • соблюдать безопасное расстояние до горючих материалов;
  • отказаться от использования самодельных или неисправных обогревателей;
    обеспечить исправность дымоходов и провести их очистку при необходимости.

