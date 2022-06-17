Хлопок газа произошел на территории больницы в Шымкенте

Хлопок углекислого газа произошел на территории областной клинической больницы в южном мегаполисе, передает OTYRAR.

Возле здания скопилось огромное количество посетителей. Их не пускает охрана, ссылаясь на «карантин» в больнице. Не пускают в больницу и пациентов. Очевидцы на месте рассказывают, что слышали звук хлопка и почувствовали неприятный запах.

«Мы не пускаем людей, потому что карантин»,- говорит охранник.

«Я услышал от людей о хлопке. Но лично сам ничего не слышал»,- рассказывает житель Шымкента.

«Я услышал звук хлопка. Тогда я находился внутри больницы»,- говорит очевидец.

Информацию подтвердили в ДЧС. По данным спасателей, случился хлопок во дворе областной клинической больницы. Под навесом хранился баллон с углекислым газом. Пожара не было.

«Вызов на место происшествия по высшему рангу не подтвердился. Пострадавших и погибших нет. На месте происшествия были задействованы 21 человек личного состава и 5 единиц техники службы пожаротушения. Вреда от хлопка углекислого газа никакого нет. А сам хлопок слегка повредил навес», — рассказал главный специалист ГПК Азамат Булдырыков.