Изменениям в Конституции быть? Что известно о результатах

По данным Института демократии, 79,4% участников референдума поддержало президентский пакет поправок Конституции.

Чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более половины граждан, включенных в список участников. Эта отметка была преодолена уже к 2 часам дня.

Кроме того, изменения и дополнения в Конституцию считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Итак, изменения коснутся трети статей. Среди самых значимых — это передача земель в собственность народа и запрет на занятие госпостов для ближайших родственников президента.

Что по итогам экзитполов?

Согласно информации Института комплексных социальных исследований «СОЦИС-А», за поправки проголосовало 76,7% опрошенных, «против» – 23,3%. Явка избирателей составила 67,5%.

По данным Института «Қоғамдык пікір», 74,8% респондентов ответили, что проголосовали за поправки в Конституцию, 25,2% респондентов ответили, что проголосовали против. Явка на референдум по результатам экзитпола составила 70,1%.

По данным Института демократии, 79,4% участников референдума поддержало президентский пакет поправок Конституции. Явка составила 66,3 процента, были опрошены 15 000 человек.

По предварительным данным Центральной комиссии референдума на 22:00, бюллетени получили 8 миллионов 30 тысяч 739 человек. Явка составила 68,44 процента.

Лидером по явке стала Туркестанская область — 80,66 процента. Меньше всего проголосовавших в Алматы — 33,3 процента.