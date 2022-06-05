Казахские “батыры” пришли голосовать в Шымкенте

Разных людей можно встретить во время голосования в Шымкенте. На избирательном участке наша съемочная команда встретила “батыров”.

На один из участков пришли отдать свой голос казахские парни, ростом не меньше 190 см.

В национальной одежде, парни взяли свои бюллетени и прошли к месту заполнения. Не обошлось и без сложностей, чтобы попасть за ширму, парням пришлось сильно нагибаться и проходить.

После того как “батыры” отдали голос, они прошли к урне и закинули свою бюллетени.

Просто так батыров не отпустили, с ними устроили целую фотосессию избиратели и журналисты. Настолько сильно присутствующих заинтересовали парни в национальных костюмах.