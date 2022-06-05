Казахстанские стрелки отдали свои голоса на соревнованиях в Баку

Казахстанские спортсмены отдали свои голоса в Азербайджане, передает OTYRAR.

Члены сборной Казахстана по стендовой стрельбе, находящиеся в Баку по случаю Кубка мира, приняли участие на референдуме. Стрелки отдали свои голоса в референдуме по поправкам в Конституцию.

«После удачного финала, буквально в последние минуты до закрытия пункта голосования мы успели приехать и отдать свои голоса. Не могли пропустить такой важный момент для нашей страны и проголосовали»,- рассказал Андрей Фролов, тренер по стендовой стрельбе.

Голосовать спортсмены приехали после упорной борьбы. В финальном зачёте командного упражнения «skeet» в категории среди женщин сборная команда Казахстана завоевала бронзовую медаль.

В состав команды вошли Зоя Кравченко, Рината Насырова и Асем Орынбай. За бронзу спортсменки стреляли с представительницами Тайланда и выиграли соперниц.

На сегодняшний день 5 июня это уже 4-ая медаль рейтингового Кубка Мира в Азербайджане.

Ранее, по пулевой стрельбе бронзовую медаль в упражнении 10m air rifle в категории среди мужчин завоевал Ислам Усейнов. В командном упражнении 50m rifle 3positions серебряную медаль завоевали Елизавета Король, Елизавета Безрукова и Арина Алтухова.

По стендовой стрельбе в смежном упражнении «trap/mix» Мария Дмитриенко и Виктор Хасянов завоевали бронзовую медаль.

Сборную команду Казахстана представляют 20 сильнейших спортсменов пулевой стрельбы и 20 спортсменов стендовой стрельбы, своё мастерство спортсмены показывают в следующих дисциплинах: винтовка, пистолет, трап, скит, командных и смежных упражнениях.

Напомню, в Баку проходит рейтинговый Кубок мира. В нем принимают участие спортсмены по стендовой и пулевой стрельбе. Соревнования продлятся до 8 июня.