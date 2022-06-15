Лжеполицейский вымогал деньги у жительницы Шымкента

Бывший работник санитарно-эпидемиологической службы решил попробовать себя в роли полицейского. Представившись сотрудником полиции он требовал от женщины ежемесячных денежных выплат.

В Управление собственной безопасности ДП Шымкента обратилась местная жительница с заявлением о том, что стала жертвой полицейского произвола.

Со слов горожанки, неизвестный, представившись оперуполномоченным Аль-Фарабийского РУП, пригрозил, что поставит ее на профилактический учет в органы внутренних дел за правонарушение.

Лжеполицейский потребовал с женщины ежемесячно давать ему деньги в размере 80 тысяч тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчину сотрудники УСБ задержали с поличным. При проверке установлено, что задержанный к полиции никакого отношения не имеет и является экс-работником санитарно-эпидемиологической службы.

В настоящее время по факту проводится досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.