Металлический болт с пальца ребенка вытащили спасатели в Шымкенте

К помощи спасателей и медиков прибегли в южном мегаполисе, чтобы снять с пальца мальчика железный болт, случайно надетый им во время игры, передает OTYRAR.

На этот раз вызов был получен из травмпункта больницы Асар. Именно туда 25 июня обратилась бабушка за помощью. Ее внук надел на палец металлический болт, снять его самостоятельно не получилось.

Медики в свою очередь вызвали сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям. По прибытию спасатели с помощью кусачек освободили пальчик ребёнка и передали сотрудникам поликлиники.

В ДЧС сообщили, что сначала года по аналогичным вызовам выезжали 17 раз.