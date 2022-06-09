Международный день друзей отмечают ряд стран

Дружба – понятие круглосуточное.

Как известно, в календаре международных праздников можно отыскать отклик на самые разные проявления человеческой жизни. Есть там место и Международному дню друзей, который отмечается во многих странах 9 июня. Никто не знает, кто его придумал, учредил и внес в праздничный реестр, но был этот человек явно с позитивными взглядами на мир и людей. Если этот праздник существует, значит, есть причина поговорить о самом понятии «дружба», а заодно вспомнить друзей – былых и сегодняшних. Позвонить и поздравить.

Родство человеческих душ

Дружбу люди издавна считали величайшей социальной и нравственной ценностью. А как же! Вот встретился тебе совершенно посторонний человек, как говорится, не сват, не брат. И вдруг он стал тебе чем-то дорог до такой степени, что за ним и в огонь, и в воду, и в разведку. Древнему Аристотелю приписывают такое определение: «Друг – это одна душа, живущая в двух телах».

А немецкий философ Артур Шопенгауэр считал дружбу почти эфемерным явлением: «Истинная дружба – это одна из тех вещей, о которых, как о гигантских морских змеях, неизвестно, являются ли они вымышленными или где-то существуют». Видимо, обжегся когда-то на дружбе. И такое бывает…

Народное представление о дружбе тоже двоякое. С одной стороны, есть пословица «Друзьям и в одной могиле не тесно», а с другой – «Дружба дружбой, а денежки врозь». Действительно, а насколько незыблема человеческая дружба? Имеет ли она срок годности? Насколько она прочна под грузом чрезвычайных обстоятельств?

Вот незабвенный Владимир Высоцкий предлагал проверять друга в горах.

Помните? «Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так…» Значительное большинство авторитетных людей склоняется к тому, чтобы проверять друзей на истинность в тяжелую для тебя минуту. Тут я согласна, есть много доказательств из жизненной практики. Пока ты успешен, здоров и полезен, вокруг тебя вьется такое количество всякого разного народа… Ходят в гости, зовут к себе, набиваются в друзья, исповедуются, славословят… А чуть изменила тебе Фортуна, чуть поплохели у тебя дела… Где эти друзья? Как ветром сдуло!

Как всегда, склонная к преувеличениям, идеализирует дружбу художественная литература. Разве не классический пример в знаменитых «Трех мушкетерах»? С детства прикипело: «Один за всех, и все за одного!» Это Александр Дюма-старший так постарался. А как было на самом деле, Бог ведает. Вот Д,Артаньян действительно существовал в реальности.

Был верным слугой короля и тюремщиком опального министра финансов Фуше. Про Атоса, Портоса и Арамиса, про их нерушимую дружбу история в упор не знает. Но это не важно. Даже литературные фантазии автора – это нетленный памятник настоящей дружбе, в которую ты безусловно веришь, как и во все хорошее…

Еще один яркий и трогательный пример – это крепкая мужская дружба в романе «Три товарища» Эриха-Марии Ремарка. Буквально впечатляет до слез. Но, если вы заметили, речь всегда идет именно о мужской дружбе – твердой и скупой, без лишних слов и сантиментов. А где примеры женской дружбы? О-о-о, здесь все гораздо сложнее…

«Женская дружба –лишь пакт о ненападении»

Так охарактеризовала это явление одна женщина-психолог. Наверное, знала, о чем говорит. Если кто помнит, в советском фильме «Служебный роман» героиня Алисы Фрейндлих Людмила Прокофьевна произносит такую фразу: «Я ликвидировала всех подруг. Я их уничтожила». За этими словами, видимо, кроется какая-то жизненная драма, связанная с предательством подруги.

И такие истории, увы, встречаются нередко. Женщины более эмоциональны и требовательны в дружбе, чем мужчины, а значит, более ранимы в случае разочарования и краха дружеских отношений. Если мужчины зачастую дружат по интересам – рыбалка, охота, гараж, шахматы, карты, служба в одной конторе, то женщины устанавливают с предполагаемой подругой тесный психоэмоциональный контакт и требуют от нее такой же полноценной душевной отдачи.

Взгляд прекрасного пола на женскую дружбу в полной мере отражают соцопросы. Например, опрос в соцсети, проведенный корреспондентом UFA.AIF.RU, показал, что 37% все-таки верят в женскую дружбу, 18% опрошенных уверены, что она существует, пока на горизонте не появился мужчина, 12% утверждают, что такая дружба возможна, если она возникла в детстве или школе, а остальные 12% убеждены, что ее вообще нет.

В итоге меньше половины участников опроса проголосовали «за», а большинство подвергает дамскую дружбу большому сомнению. Причина? И так ясна – соперничество и борьба за мужчину.

Конечно, обидно за человечество, дерутся отдельные особи за доминирование, как в какой-нибудь звериной стае. Но ведь именно в человеческом обществе родилось высказывание: «В любви все средства хороши».

Мужчины в дружбе более неприхотливы: ну поругаются, даже подерутся, раньше и на дуэли постреляются, а потом отойдут душой, выпустят пар, выпьют за мир и дружбу – и опять лучшие друзья! Да и конфликтуют они в основном не из-за женщин, а на почве делового соперничества и карьерных амбиций. По принципу «ничего личного – это всего лишь бизнес…» У женщин все не так. Если они получили, образно говоря, предательский нож в спину, никакая прежняя дружба и миротворческая рюмка не спасут от смертельной обиды. Женщины бывают злопамятны и мстительны до чрезвычайности.

Расскажу историю из жизни, основанную, как говорят, на реальных событиях. Ее мне в свое время рассказала женщина, осужденная за причинение тяжкого вреда здоровью.

«Мы с мужем прожили к тому времени пять лет, были счастливой семейной парой. Он работал водителем на большегрузной машине, их «дальнобойщиками» называют, и мы ни в чем не нуждались. Только детей поначалу не было. Наконец получилось, но носила я ребенка очень тяжело.

Подолгу лежала в больнице на сохранении, а на последнем месяце и вовсе меня уложили в роддом безвылазно, чтобы находилась под постоянным присмотром врачей. Все это время меня навещали только два человека: муж, когда не был в рейсе, и лучшая подруга Лера. Приносили мне необходимые вещи и домашнюю еду. Готовила, естественно, Лера. «Я, – говорит, – и мужа твоего подкармливаю после работы, а то он без тебя вообще оголодал и одичал». Смеялись, значит.

Пришло время, родила я здорового крупного мальчика. Радости было, сами понимаете… Но роды дались мне так тяжело, как будто через пытки прошла. Представьте, весила 47 кг, с узким тазом… Ну не буду рассказывать подробностей, в общем, наложили мне швов штук пять и заставили лежать в роддоме еще пару недель. Для гарантии выживания.

А муж с Лерой продолжали исправно приходить, вместе стояли под окнами, просили показать пацана, подбадривали морально. Ко мне их не пускали, в то время совсем другие порядки были. Мы, говорят, тебе такой сюрприз сделали: свою квартиру не узнаешь, детскую комнату обставили по последнему дизайнерскому писку моды…

И вот, наконец-то, меня выписали, и я получила обещанный сюрприз. Квартира сияла свежим ремонтом, детская была украшена игрушками и шариками всех цветов радуги. А после того как Лера ушла, я стала понимать, что отсюда она до сих пор и не выходила… Разве женщину можно в таком обмануть?! Везде чувствовалась ее рука, ее присутствие… Вдобавок, что меня доконало, нашла забытую часть ее женского белья. Все сразу встало на место.

Не стала ничего скрывать и соседка: «Знаешь, она последнее время из вашего дома не вылезала. Я раньше хотела тебе сказать, когда ты из больницы купаться приходила, но не решилась. Начнутся разборки, а потом ты сама крайняя и останешься». А муж… он вообще не стал отпираться: «Я же мужчина, сама понимаешь. А я ее ни к чему не склонял: сама лезла с ласками, а какой нормальный мужик устоял бы?» Вот такой был разговор, получается, я же во всем и виновата.

Надо было не рожать детей в муках, а за мужем приглядывать… Вы не представляете, какая жуткая ненависть меня тогда охватила. Мы с Леркой знали друг друга со студенческой скамьи, я ей столько помогала! И ее маму выхаживать помогла, когда ту после инсульта паралич разбил. В общем, говорят же, за добро надо платить. Как мне тогда хотелось отомстить! Только и думала, как. Потом придумала, надо ее обезобразить, чтоб потом не до мужиков было. Вот была бы серная кислота, да где ж ее взять…

Обошлась обыкновенной уксусной эссенцией. Позвала ее к себе, чтобы посмотреть ей в глаза, да в эти же глаза и плеснула. Пострадала она, конечно, страшно, но и я получила достаточно. Правда, срок мне назначили условный, по этой статье минимальный: учли, что у меня маленький ребенок, а может, судья оказалась женщиной, ну и прикинула ситуацию на себя…»

Панегирик настоящей дружбе

Однако я рискую навлечь на себя недовольство читателей. Ну нашла, скажут, какие примеры приводить ко Дню друзей: с такими друзьями и врагов не надо! Но ведь понятно, что я специально вспомнила про вопиющее исключение из правил, чтобы лишь подчеркнуть истинную ценность настоящей человеческой дружбы. А такая, несомненно, есть или была в жизни каждого человека. И не надо гоняться за количеством.

Поговорка «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» не имеет ничего общего с действительностью. Если у вас их много, то это лишь показатель вашей повышенной коммуникативности и, простите, неразборчивости в выборе окружения. Настоящий друг – это явление штучное и редкое, как и всякое явление высшего порядка.

Само понятие дружба не имеет четкого определения, впрочем, как и любовь. Ее трактуют как чувство обоюдной симпатии, основанной на единстве вкусов и взглядов на окружающий мир. Но так ли обязательно единообразие мыслей? По-моему, важнее всего услышать в человеке некий тонкий душевный камертон, на который откликнется твое сердце. Вот тогда вы пойдете по жизни синхронно и в унисон. Вот тогда подставите друг другу плечо, если ноша обстоятельств окажется в одиночку непосильной. За дружбу!

Елена ЛЕТЯГИНА