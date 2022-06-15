Многодетная мать из Шымкента обманом оформляла кредиты

Жертвами многодетной мошенницы из южного мегаполиса стали как минимум два человека, передает OTYRAR.

За помощью в полицию обратились две женщины, проживающие в Ордабасинском районе. Они рассказали, что некая женщина, используя личные данные, обманом оформила микрокредиты на их имя. На одну женщину мошенница оформила 240 тысяч тенге, на вторую -40 тысяч.

Стражи порядка разыскали подозреваемую — ею оказалась жительница Шымкента, многодетная мать. ?Как оказалось, женщина воспитывает детей в одиночку и пошла на такой шаг из-за материальных трудностей. Также установлено, что подозреваемая уже была ранее судима.

Возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество». В настоящее время проводится досудебное расследование. Наказание для многодетной матери, повторно совершившей преступление, определит суд. Известно, что рецидивисты несут более строгую уголовную ответственность.