Молодой пастух распродал чужой скот в Туркестанской области

В Казыгуртском районе мужчина доверил знакомому лошадь с жеребенком на выпас и в итоге остался ни с чем.

За помощью в полицию обратился житель Казыгурсткого района. Он рассказал, что доверил лошадь и жеребенка знакомому пастуху. Спустя два месяца, когда сельчанин решил проверить скотину, то обе лошади пропали.

Как оказалось, молодой пастух решил распродать чужой скот, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. Общая сумма ущерба составила около 1,3 миллиона тенге.

Горе-пастуха арестовала полиция и возбудила уголовное дело по статье 189 ч. 1 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Проводится досудебное расследование.