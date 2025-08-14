В Шымкенте задержан глава управления архитектуры Арман Абдешов

Арман Абдешов, по предварительным данным, был доставлен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении преступления в Таразе, предусмотренного статьей «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», передает Kazinform.

По данным источников, задержание может быть связано с деятельностью Абдешова в период его работы в Жамбылской области. С 2020 года он занимал должность руководителя отдела архитектуры и градостроительства региона. В 2022 году был назначен на аналогичный пост в Таразе.

В Шымкент Арман Абдешов был переведен в январе 2024 года — на пост заместителя начальника городского управления архитектуры и градостроительства. 28 февраля 2025 года он возглавил это ведомство.