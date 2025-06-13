Бухгалтер школы в Шымкенте украла больше 13 миллионов тенге

В Шымкенте завершилось судебное разбирательство по делу о хищении бюджетных средств в одной из городских школ. Виновной признана 27-летняя бывшая бухгалтер учебного заведения. Общий ущерб, нанесённый государству, превысил 13 миллионов тенге.

Согласно материалам дела, с января 2022 года по август 2024 года женщина, используя доступ к электронной цифровой подписи школы, систематически завышала суммы заработной платы для сотрудников. Затем убеждала педагогов, что произошла техническая ошибка, и просила вернуть деньги, не на счёт школы, а на собственный банковский счёт.

Также установлено, что обвиняемая перечисляла средства, выделенные на закупку школьных товаров, на расчётный счёт индивидуального предпринимателя, а затем присваивала денежные средства.

Подсудимая полностью признала вину и возместила ущерб государству. Суд признал женщину виновной по статье «Присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения».

«Приговором суда подсудимая была признана виновной в совершении преступлений и ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, с пожизненным лишением занимать должности на государственной службе. Приговор суда вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе судов Шымкента.