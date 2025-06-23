Шымкентский IT-специалист «Казпочты» украл технику на 10 млн тенге

Как установили следственные органы, в начале прошлого года на склад предприятия поступила партия компьютерной и офисной техники от двух коммерческих компаний.

Весной 2024 года мужчина столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями и, пытаясь закрыть долги, решился на кражу техники, вверенной ему на хранение.

В течение месяца он тайно вынес со склада 39 принтеров и 20 персональных компьютеров, реализуя их через платформу бесплатных объявлений по заниженной цене.

Пропажу обнаружили сотрудники «Казпочты» при инвентаризации. Сумма ущерба составила почти 10 миллионов тенге. Против работника было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата чужого имущества в крупном размере».

Несмотря на то, что установить покупателей техники не удалось, обвиняемый полностью компенсировал нанесённый ущерб, после чего компания отказалась от дальнейших претензий.

Асхат Есенов, судья межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента: «С учетом его анкетных данных — наличие малолетнего ребенка, отсутствие ранее судимости, возмещение ущерба, а также мнение потерпевшей стороны и прокурора, суд счел достаточным назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев. В период наказания ему назначено по 100 часов принудительных общественных работ ежегодно».