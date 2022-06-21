Мусорная война в Кентау. Жители города пожаловались акиму

Жители Кентау обратились к акиму города с вопросом решения проблемы с вывозом мусора с улиц и дворов.

Компания по уборке мусора не выполняет условий договора жалуются жители, при этом счета на оплату продолжают поступать.

«Эта проблема не решается уже много лет. Я вам скажу так, эта компания очень проблемная и мы решаем этот вопрос. Не платите за мусор, если не выполняют условий. Мы в свою очередь будем решать этот вопрос законным методом. Я сообщу в соответствующие инстанции, чтобы вы не платили за работу, которую компания не выполняет»,— сказал аким г. Кентау.

Мусорный коллапс — проблема одна из важнейших, которую не могли решить многие акимы.