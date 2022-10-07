Женщина провалилась в яму на остановке в Шымкенте

Посреди дня на остановке в мкр Нурсат 59-летняя жительница Шымкента провалилась ногой в яму.

5 октября возле средней школы №80 женщина, не заметив ямы, провалилась ногой в расщелину бетонного асфальта и застряла. Выйти самостоятельно не получилось, пришлось вызывать спасателей. С помощью специальных аварийно-гидравлических спасательных средств «Holmatra», сотрудники ДЧС разбили бетон и освободили застрявшую ногу.

«На место происшествия выехало спасательное подразделение оперативно-спасательного отряда, которое выяснило, что нога гражданки застряла в расщелине бетонного асфальта. Спасатели, используя специальные аварийно-гидравлические спасательные средства «Holmatra», разбили бетон и освободили ногу пострадавшей женщине. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи оказали необходимую медицинскую помощь», — сообщили в ДЧС Шымкента.