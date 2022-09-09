Кто проверяет качество дорог в Шымкенте?

Некачественные дороги в Шымкенте строят из-за слабого технического надзора.

К такому выводу пришли в городском национальном центре качества дорожных активов. Компании-контролеры, выигравшие тендеры, как правило, лишают лицензии. Некоторых горе-специалистов наказывают штрафами.

Мухтар Дуйсембеков, директор РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» г.Шымкента:

«Иногда кажется, что качественные дороги нужны только национальному центру качества дорожных активов. Остальные, по большей части, думают о сроках, скорейшем завершении работ на объекте. Хочу еще напомнить о работе технадзора, у них слишком много полномочий. Технадзор должен проверять асфальт на соответствие строительным стандартам, до того, как его начнут стелить. А операционный контроль, должен специальным термометром проверять температуру асфальта во время его укладки. К сожалению, большинство сотрудников технадзора не выполняют свою работу надлежащим образом. Не все конечно, но, большинство. Из-за технадзора половина дорог Шымкента — строят некачественно. В таких случаях, мы пишем письма в ГАСК».

В прошлом году в Шымкенте во время строительства автодорог было выявлено больше 300 деффектов. В этом году — 198. Строители допускают ошибки при укладке алсфальта, установке бордюров. Продолжает творить своё чёрное дело и некачественный бетон.

Мухтар Дуйсембеков, директор РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» г.Шымкента:

«Еще одна главная проблема, которая не может найти свое решение, это — материалы для строительства дорог. Когда едете по городским дорогам, наверняка замечаете. Некачественный материал снижает срок службы дорожного полотна. Так, если покрытие должно служить около 10 лет, то на деле только 8 лет».

Дороги рассыпаются и под колесами большегрузов. В результате, срок эксплуатации дороги снижается в два, а то и три раза, говорят эксперты. Это касается транспорта, чей груз превышает лимит в 13 тонн.