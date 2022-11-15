Рекордное количество дорог пострили в южном мегаполисе

В третьем мегаполисе Казахстана, отремонтировано и сдано в эксплуатацию более 600 километров дорожного полотна, передает корреспондент OTYRAR.

Это самый высокий показатель за последние годы. В мегаполисе появились не только новые дороги, но и современные развязки. Местные власти уверяют, что держат на контроле, качество новых автомагистралей.

«Я могу заверить, что качество соответствует всем нормам, если качество не соответствует, в отношении подрядчиков применяются соответствующие меры. Одну развязку в Шымкенте уже запустили, сейчас строим трехуровневую развязку. Уже порядка 50-ти процентов работы выполнено, а до конца 2023 года проект будет завершен»,- говорит Мухтар Коканбаев, исполняющий обязанности руководителя управления АД и ПТ г. Шымкента.

Буквально пять лет назад главной проблемой горожан были дороги, а вернее их отсутствие даже на некоторых центральных улицах. В 2019 году начали работы по строительству и реконструкции дорожного полотна, планы были масштабные, а сроки сжатые.

В этом году планируется еще один этап строительства рекордного количества дорог и не только. Аким Шымкента на отчетных встречах с населением призвал горожан быть активными и рассказывать о проблемных вопросах, которые не решаются.