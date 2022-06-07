«От машины осталась груда металла». Кто ответит за ДТП с животными на платной трассе?

Кто понесет ответственность за ДТП, которое произошло на платной трассе? На этот вопрос пытается найти ответ житель Шымкента.

В марте под колеса мужчины попали двое животных, автомобиль не подлежит восстановлению. Автолюбитель уверяет, что на трассе в момент ДТП не было разметок, освещения и заграждения от животных. Только чудом никто не пострадал. Но мужчина планирует искать правду в суде.

В конце марта Мухит Туребеков попал в аварию. Мужчина с женой и другом направлялся из Туркестана в Шымкент. Но доехать до пункта назначения им не удалось. Путь преградили две коровы. В полной темноте заметить их сразу не удалось, говорит Мухит. Животные погибли под колесами, а машина от сильного удара превратилась в груду металла, не подлежащую к эксплуатации. Люди не пострадали.

«Мы возвращались ночью. Во-первых не было освещения, во-вторых на дороге только проложили новый асфальт, и не было даже разметок. И потому что не было ограждения, животные вышли на дорогу. А если бы мы пострадали? Трасса платная, мы за проезд по ней платим, но за что платим? За то что аварии постоянно происходят? Я считаю, что «Казавтожол» должен возместить ущерб», — говорит Мухит Туребеков, житель г.Шымкента.

Владельцев животных оштрафовали на 40 тысяч тенге, а потом их и след простыл, говорит Мухит. По словам мужчины, в «КазАвтоЖол» обращался, но внятного ответа не получил. Обратился в суд, там попросили уведомить ответчиков о жалобе. В пресс-службе «КазАвтоЖол» рассказали, что разметок на дороге не было, потому что в марте еще не начался сезон, их делают лишь в теплую погоду. А знака перехода животных, потому, что на участке дороги, чуть дальше места аварии, находится скотопрогон.

«Здесь не только «КазАвтоЖол», не стоит снимать ответственности и с самого хозяина домашнего животного, с которым произошло происшествие. Сейчас наш филиал Туркестанской области так сказать ведет диалог с человеком, с которым вся эта ситуация произошла», — говорит Ляззат Стамгазиева, пресс-секретарь «КазАвтоЖол».

По словам специалиста нацоператора по управлению автодорогами, освещение провести на трассе планируют, как и установить электро-пастухов — они отгоняют животных от дорог, и заграждения, которые, как говорят в «КазАвтоЖол», часто воруют. Автолюбитель, чья машина пострадала в ДТП, после получения официального ответа, планирует все же обратиться в суд. Мухит говорит, платные дороги обязаны быть безопасными.