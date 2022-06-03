Пенсионер выращивал опийный мак во дворе дома

Полицейские задержали пожилого мужчину, во дворе которого обнаружили более 2700 саженцев кокнара, передает OTYRAR.

Крупный посев наркосодержащего растения ликвидировали в Сарыагашском районе. Об этом рассказал заместитель начальника Департамента полиции Туркестанской области полковник полиции Курманбек Сахов:

«К нам поступила оперативная информация о том, что некий житель Сарыагашского района занимается незаконным культивированием наркотиков. На основе собранной информации, нами была установлена личность подозреваемого и проведен обыск в доме местного жителя. В результате, на заднем дворе дома пожилого мужчины оперативники обнаружили ухоженные кусты, похожие на наркосодержащее растение. В качестве вещественного доказательства у подозреваемого изъяли 2720 наркокустов и направили на экспертизу. Согласно заключению наркосодержащие растения оказались кустами «кокнара«, — прокомментировали в ДП Туркестанской области.

На мужчину завели уголовное дело по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». В настоящее время проводится досудебное расследование.

Справочно: Кокнар- этой опийный мак, из незрелых коробочек которого получают опиум – загустевший млечный сок, содержащий сильнейшие болеутоляющие вещества, быстро вызывающие наркотическое привыкание.

С одной стороны опиум служит сырьем для изготовления лекарственных препаратов, с другой – для производства страшного наркотика героина.