Почему государственные символы так важны?

В Шымкенте отметили День государственных символов. В честь праздника на одной из городских площадей провели масштабное шествие.

В нем приняли участие велосипедисты, конники и автолюбители. Посетил праздник и аким мегаполиса. В этом году исполнилось 30 лет со дня принятия государственных символов Казахстана.

Под звуки оркестра на площади Ордабасы в Шымкенте состоялось масштабное шествие. 30 велосипедистов, столько же наездников на лошадях и автолюбителей поднятыми флагами проехали круг почета. На праздник пригласили волонтеров, отличников вузов и школ, а также активную молодежь, они приняли участие в концертной программе на которой звучали патриотические песни. Праздник посетил и аким Шымкента, вместе со всеми он исполнил государственный гимн.

«Активные граждане нашего города также вышли с инициативой чтобы они флаг повесили в окнах, балконах, это тоже приветствуется. Государственные символы имеют мощную объединяющую силу», — говорит Шынгыс Мукан, первый заместитель акима г. Шымкента.

30 лет назад, в июне впервые были утверждены государственные символы независимого Казахстана. Этот день навсегда останется в истории нашей страны как день рождения — флага, герба и гимна. Они олицетворяют ценности нашего народа: единство, мир, согласие, дружбу, идентичность и суверенитет.

«Казахстанские символы очень важны как для меня так и для всего государства, это неотъемлемая часть государства и также всего населения», — говорит Ульяна Мяшина, студентка.

«Государственные символы очень важны для жителей страны. Мы уважаем наши гос символы, потому что мы патриоты своей страны«, — говорит Нурдаулет Турсынгали, студент.

Напоследок, участники шествия проехали по центральным улицам города. Праздничное мероприятие завершилось у памятника Байдибек би.