Поющее трио полицейских в Шымкенте сняли на видео

Трое полицейских исполнили песни на Арбате и сорвали кучу оваций от жителей мегаполиса, передает OTYRAR.

Необычный подарок шымкентцам в канун Дня города и 30- летия казахстанской полиции сделали стражи порядка. Они организовали концертную программу на площади «Арбат». Поющее трио собрало вокруг себя немало зрителей, среди которых и пожилые и малолетние дети.

Особенную реакцию Ербол Абигалиев, Бахтияр Ермекбаев и Руслан Акпаров получили от исполнения песни Мухтара Ханзады «Сен туралы».

Поющему трио аккомпанировал гитарист. Прохожие останавливались, подпевали вместе, аплодировали и активно снимали происходящее на свои смартфоны.