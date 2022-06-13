Про стереотипы о Шымкенте и шымкентцах

Шымкент скоро отпразднует свой день рождения. Про этот город можно говорить долго, одни его не любят и сочиняют байки, другие наоборот считают, что Шымкент — основан для счастья.

Третий мегаполис страны известен не только своей погодой, но и предприимчивостью. В народе говорят, в Шымкенте можно всегда договориться.

Шымкент — как много ассоциаций в этом названии. Одни считают шымкентцев хитрыми, а другие душевными. Одни едут в этот город отдохнуть от суеты, другие просто покушать! Именно в Шымкенте можно недорого поесть, при этом можно еще и договориться.

«Я передаю привет Шымкенту из Костаная. С днем рождения, Шымкент! Удачи вам и оставайтесь всегда такими же, не сдавайте своих позиций. Берегите себя», — говорит Самат из Костаная.

КАК ДОГОВОРИТСЯ В ШЫМКЕНТЕ?

Договариваться нужно уметь, говорят в народе. Для мастер класса можно использовать верхний рынок Шымкента, там можно приобрести практически все и самое главное, снизить цену почти в 2 раза.

Про Шымкент можно говорить много! События мегаполиса всегда в топе информационных событий. Во время пандемии новости из Шымкента были на главных строчках, таланты Шымкента тоже известны миру. Про Шымкент говорят всегда и говорить будут.

ПРО ШШШ — ПО ШЫМКЕНТСКИ

Про шымкентцев говорить не устают, жителей мегаполиса называют просто «Договорятся везде», про девушек говорят что из Шымкента келинки работящие и хранящие традиции, про молодежь говорят, что слишком горячая, а вот насчет романтики, парни третьего мегаполиса никому не уступают.

Только наши парни могут пойти на свидание в шлепках и без цветов, при этом девушка будет рада такому поступку, но бывают и такие случаи когда влюбленные шымкентские парни, могут делать умопомрачительные подарки.

Что касается разговорной части шымкентцев, это отдельная история. Наших цитируют везде, вставки в разговорную речь используют практически во всех регионах, да и не только в разговорной.

САМЫЕ РАСПРОСТРОНЕННЫЕ СЛОВА

ШШ

Айбы

Радной

Жаным — (чаще используют роматники из Шымкента. Сейчас уже используют в и других регионах)

Эу

Былай гой

По-братски

Говорят, что по этим выражениям, уроженцев Шымкента можно узнать далеко за пределами нашего города.

19 июня южный мегаполис отметит свой день рождения. В городе проживают 1 млн 112 139 человек, это только официальные данные Национального бюро статистики. На самом деле в Шымкенте проживает гораздо больше человек. Ведь за последние годы сюда съезжаются на заработки со всех уголков Казахстана.