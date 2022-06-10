Провалившуюся в септик корову вытащили спасатели

Корова провалилась в септик глубиной 2 метра. Изможденное животное вытащили специальными альпинистскими средствами, сообщает OTYRAR.

С просьбой о помощи обратился житель микрорайона Ынтымак. Он рассказал, что животное упало в вырытый септик во дворе частного жилого дома. По словам хозяина дома, поверхность септика была закрыта шифером, корова, наступив на него, провалилась внутрь.

На место происшествия выехали 4 человека спасательного отряда. Животное удалось вытащить с помощью специальных альпинистских средств.

С начала года спасатели оперативно-спасательного отряда 8 раз выезжали на спасение животных.