149 правоверных мусульман из Шымкента вылетели в Саудовскую Аравию для осуществления паломничества к святыням мусульманского мира. Чтобы совершить Хадж и в Курбан айт, который в этом году выпадает на 12 августа, священное жертвоприношение.

Минуты до своего рейса в священный город считают сотни жителей Шымкента. Люди в белоснежных одеждах молятся и ждут путешествия, которое изменит всю жизнь правоверных.

Многодетный отец Шавкат кажы Абдулгафурулы 17 лет преподает основы Корана в Сайрамском медресе. В хадж он оправляется уже в третий раз.

Шавкат кажы Абдулгафурулы: «Вот, мне задали вопрос, почему я, уже в который раз, совершаю хадж. Это, по возможности, должен сделать каждый мусульманин, хотя бы раз в жизни. Но это должно произойти не в ущерб семье. Хотя, проводятся курсы по подготовке к Хаджу, главная подготовка — это богобоязненность отправляться в путь и возвращаться нужно с чистыми помыслами, не совершая ни единого греха».

Всего, в этом году, в хадж отправятся 3200 казахстанцев. Это на двести паломников больше, чем в прошлом году. Из Шымкента вылетят 750 человек.

Ботагоз какжы Сенбекова: «Наша фирма отправляет мусульман в Саудовскую Аравию больше 25 лет. Мы даже потеряли счет, сколько тысяч кажы из Южного Казахстана, с нашей помощью, осуществили свой «парыз» — возможность Хаджа. Месяц мы проводили курсы для паломников, готовили их. Самый пожилой — это 91-летний аксакал, самому молодому — 17 лет».

Помогать верующим будет хадж-миссия. В ее составе 12 человек. Среди них врачи и имамы-проповедники.

Бахтыбай Бисенбаев, главный имам г. Шымкента: «За 2 месяца до совершения хаджа проводятся специальные курсы. Обязательный медицинский осмотр. Делаются прививки от различных болезней. Только после разрешения врачей мы можем отправить паломника. Мужчины должны иметь при себе специальную ритуальную одежду, к женщинам таких требований нет, они одеваются по обычным мусульманским канонам. Каждый сам оплачивает поездку. Примерно от 4-х до 5 тысяч долларов».

Они готовились к этому годами. Семикратный обход вокруг Каабы, стояние на горе Арафат и кидание камней в идолов Сатаны… Считается, что каждый правоверный должен совершить этот обряд хотя бы раз в жизни. В Шымкент паломники вернутся к 19-му августа.

Тарас Луценко