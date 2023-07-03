“Скандал с хаджем”: В Шымкенте судят директора турфирмы

Громкий процесс в специализированном межрайонном суде Шымкента проходит в открытом порядке.

На скамье подсудимых — директор турфирмы Каусар трэвел, его обвиняют в обмане сотни казахстанцев. Каждый из паломников заплатил не меньше тысячи долларов, чтобы отправиться к святым местам. Некоторые из них так и не смогли вылететь из Казахстана, другие -оказались в чужой стране без жилья, денег и еды.

Общий материальный ущерб составил примерно 33 миллиона тенге. На первом процессе судья допрашивает пострадавших, которые так и не отправились на хадж. Свидетелями в суде выступают около 300 паломников. Директор турфирмы сегодня заявил одно: оформлением электронных виз он не занимался.

«Я прибыл в гостиницу в Алматы, где были паломники, которые не смогли улететь. Я узнал о скандале там же, потом меня водворили в СИЗО, и я полностью не смог разобраться кто виноват в ситуации. Визой занимался молодой человек по имени Ильяс, фамилию его я не помню»,- говорит подсудимый.

«Потерпевшие все ваши чеки прикреплены к делу и признано вещественным доказательством. Мы вам всем разъяснили ваши права, ваши слова будут использованы в материале дела»,- говорит судья Айнель Оракбаева.

Дело о паломниках взяло своё начало в январе этого года. По данным полиции, турфирме «Каусар-трэвл» доверились в основном жители Шымкента и Алматы. В конце января, директора турфирмы задержали на одной из съемных квартир в Алматы и водворили в изолятор временного содержания в Шымкенте.