Семилетняя девочка застряла в алюминиевом бидоне в Туркестанской области

Сотрудникам ДЧС области пришлось разрезать бидон, чтобы спасти девочку, застрявшую в нем, передает OTYRAR.

Инцидент произошел в селе Атакент на территории частного жилого дома.

Как стало известно, девочка 2015 года рождения осталась без присмотра взрослых и залезла в 25-литровый бидон, из которого не смогла выбраться самостоятельно.

Родители ребенка обратились за помощью к спасателям. Через 15 минут на месте были четыре сотрудника и одна единица техники ДЧС.

Чтобы вызволить девочку, пришлось применить сварку. Затем ребенка извлекли из бидона и передали родителям. Помощь врачей не потребовалась.