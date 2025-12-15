260 тонн хлопка сгорело при пожаре в Туркестанской области (видео)

В Отырарском районе Туркестанской области произошёл крупный пожар на хлопковом пункте. Инцидент случился в ночь на 14 декабря в селе Темир.

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона, возгорание произошло в 03:57 на открытой территории склада. Огонь охватил складированный хлопок на площади около 360 квадратных метров. В результате пожара сгорело 260 тонн продукции.

Всего на складе хранилось порядка 4 500 тонн хлопка. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня. Пострадавших нет.