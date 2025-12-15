260 тонн хлопка сгорело при пожаре в Туркестанской области (видео)

В Отырарском районе Туркестанской области произошёл крупный пожар на хлопковом пункте. Инцидент случился в ночь на 14 декабря в селе Темир.
Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона, возгорание произошло в 03:57 на открытой территории склада. Огонь охватил складированный хлопок на площади около 360 квадратных метров. В результате пожара сгорело 260 тонн продукции.
Всего на складе хранилось порядка 4 500 тонн хлопка. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня. Пострадавших нет.
«В тушении пожара были задействованы силы нескольких служб. От департамента по чрезвычайным ситуациям работали 30 человек личного состава и 7 единиц техники. Также привлекались сельские спасательные подразделения, сотрудники лесного хозяйства и представители местного исполнительного органа — всего более 50 человек и 13 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются», — говорится в сообщении областного ДЧС .