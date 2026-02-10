Сильнее стихии: в Туркестанской области спасатели эвакуировали 29 человек

В Туркестанской области разгулялась стихия — после проливных дождей вода в реке Жанакорган вышла из берегов. В селе Абай потоком смыло грунтовую дорогу, ведущую к одной из зон отдыха, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в областном Департаменте по чрезвычайным ситуациям. В результате происшествия люди оказались отрезанными от безопасного пути. На место оперативно прибыли спасатели МЧС и эвакуировали людей.

«На место оперативно прибыли подразделения МЧС. Несмотря на сильное течение и сложную обстановку, спасатели организовали переправу через разрушенный участок и начали эвакуацию. Всего из зоны риска вывезли 29 человек, среди них — 8 детей. Эвакуация проходила поэтапно и заняла несколько часов», — говорится в сообщении ведомства.

По данным экстренных служб, пострадавших нет, медицинская помощь никому не потребовалась. Всех эвакуированных доставили в Туркестан.