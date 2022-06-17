Шымкентский пенсионер превратил улицу в цветущий сад

70-летний шымкентский пенсионер превратил свою улицу в сад. Асылхан Агманов, житель микрорайона «Улагат», занимается этим благородным делом уже 8 лет.

На территории, где он живет, красуются различные плодовые деревья и около 400 тополей. Не так-то просто было превратить улицу в зелёную чащу. На работу, требовавшую много труда и терпения аксакал тратил собственную пенсию.

Более восьми лет Асылхан Агманов проводит будни именно так. Мужчина белит и поливает деревья, мечтая превратить шымкентскую улицу в цветущий сад. Превратить территорию, занятую травой, в живописную чащу, он решил сразу как вышел на пенсию. Инициатива энтузиаста не нашла поддержки со стороны соседей. Пенсионер один приступил к посадке деревьев.

«Здесь раньше кругом росла трава. А потом я подумал, так нельзя, нужно привести эту территорию в порядок. Чтобы было уроком для молодёжи, то есть в воспитательных целях. Были и такие люди кто говорил — зачем тебе это нужно, ничего на этой земле не вырастет, только здоровье потеряешь. Но я решил, что всё-таки своего добьюсь«,- вспоминает Асылхан Агманов.

Сегодня стало больше тех, кто просит поделиться Асылхана-ата своим опытом. Пенсионер доволен и появившимся у местной молодёжи желанием по его примеру оживить заброшенные пустыри. Это и было одной из главных целей говорит садовод-любитель.

«Утверждать точно не могу, но я слышал что молодые люди взяв с меня пример, сейчас сажают деревья на десятках улиц. Они продолжают моё дело. И это для меня большая честь«, — с гордостью делится пенсионер

Асылхан Агманов вспоминает как долго раздумывал — какое дерево посадить первым. И наконец, решил, что это будет — тополь. И хотя дерево требует особого ухода, его ветви растут вверх и не мешают проезжающим машинам.

«Для того, чтобы дерево дальше росло ввысь, я осматриваю ветви и удаляю лишние отростки. Тополь должен тянуться вверх, а эти ростки лишают его питания. Вторая причина, по которой я посадил это дерево, его ветки не торчат в стороны. Тополя растут стройными рядами и ничто не мешает проезжать машинам«, — говорит Асылхан-ата.

По словам садовника, тополя, украшающие улицу, пустили глубокие корни. Некоторые из них достигают 20 метров. Пенсионер говорит, это всё благодаря уходу и своевременному поливу. На заботу о зелёных насаждениях уходит большая часть скромной — 75-ти тысячной пенсии.

«Теперь, когда наступили жаркие дни, на полив уходит много воды. Если раньше я платил 20 тысяч тенге в месяц, то теперь уходит не меньше тридцати. Сейчас подорожал тариф на воду. Но из-за того, что вода стала дороже, я же не могу бросить своё дело. Иногда сам себе говорю, хватит, но потом руки снова тянутся за водой», — говорит Асылхан Агманов.

Асылхан Агманов планирует переехать в село Алтынтобе, где он родился и вырос. Теперь пенсионер не боится, что его зеленые насаждения останутся без присмотра.