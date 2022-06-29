Шымкентцы жалуются на стихийную торговлю возле Крытого рынка

Старые игрушки, вещи, самовары и утюги — бывшие в употреблении вещи продают на стихийном рынке в районе улицы 1 мая.

И если торговцы чувствует себя здесь вольготно, то местные жители мириться с соседством устали.

Люди говорят, бойкая торговля здесь развернулась порядка 8 лет назад. С тех пор местные жители борются со стихийными торговцами, которые оставляют после себя горы мусора. Говорят, занимать места люди начинают с раннего утра.

«Драки, пьянки, мусор, нарушение тишины, когда объясняешь что нельзя торговать, они просто посылают тебя, и не понимают что мы жители от этого страдаем, под окнами они могут сходить в туалет», — говорит жительница города.

«В 4 утра начинают громко говорить, шумят, дерутся за места. Люди распивают напитки, здесь прям ночуют, создают нам мусор, шум. Непроданный товар они не забирают с собой, создают стихийные свалки, у нас в летнее время антисанитария«, — говорит Елена Колесникова, жительница г.Шымкента.

Выбрасывают не только непроданные вещи, но и животных, которых не удалось продать. А машины, сетуют местные жители, заполонили улицы и дворы. Говорят, боятся отпускать своих детей гулять, неровен час кого-нибудь собьют. Но у продавцов своя правда. По их словам, торговать они выходят не от хорошей жизни. И продавцы здесь не бизнесмены, а нуждающиеся в хлебе люди — многодетные, пенсионеры. Гульмире Мусахан 57 лет. Женщина говорит, на работу ее не берут, а жить на что-то нужно.

«На крытом рынке они торгуют б/у вещами, мы приходим продаем. Мы выходим совсем перед пенсией, у людей пенсия закончилась. Люди со всего города приходят, скупают у нас вещи», — говорит Гульмира Мусахан, жительница г.Шымкента.

В местном акимате говорят, о проблеме знают. Даже пытались ставить забор, но его сломали. Предлагали продавцам переехать в другое место, вот только говорят, не все хотят платить за аренду на рынках, да и с насиженного места уезжать мало кто желает.

«Мы пытались на другой базар перенести, чтобы не было стычек и стихийной торговли, плюс это незаконно, статья 204 УК РК «О незаконной торговле». В рамках закона только участковый инспектор может штрафовать, но там люди тоже из низкого слоя населения, подходим лояльно, сначала объясняем, затем идет предупреждение и штраф, если человек совсем игнорирует», — говорит Алмаз Жарасов, начальник отдела предпринимательства.

Местные жители намерены жаловаться в прокуратуру и добиться того, чтобы стихийную торговлю в их спальном районе прекратили.