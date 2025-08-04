Крытый рынок не будет работать два дня на этой неделе

На этой неделе в Шымкенте Крытый рынок не будет работать в среду, сообщает администрация торговой зоны. Обычно рынок закрыт по официальному выходному — во вторник, однако из‑за текущего ремонта была дополнительно объявлена нерабочая среда.

Причина — ремонт и модернизация.

Крытый рынок включён в официальную программу модернизации, утверждённую до конца 2025 года. В рамках обновления ожидается не только косметический ремонт павильонов, но и устранение нелегальной торговли, установка новых навесов, теплоизоляции, улучшение противопожарной безопасности и соблюдение санитарных норм.

Уже выполнены такие работы, как укладка асфальта, монтаж холодильных камер и обновление торговых точек. Территория заметно преобразилась, предприниматели отмечают рост покупательского потока и улучшение условий работы.

Ранее администратор рынка Ашеркуль Самонова заявила: «У нас теперь всё работает каждый день, кроме вторника…» — добавив, что перемены уже заметны и поток покупателей растёт.

Будьте внимательны: посетить рынок можно только после среды.

Модернизация — ключевой этап превращения Крытого рынка в цивилизованный торговый объект. Наряду с Верхним рынком, Жанұя и Янги Шахар, он входит в дорожную карту по созданию комфортной и безопасной среды для торговли и покупок. Если требования к модернизации не будут выполнены до конца года, рынок может быть закрыт или перенесён, предупреждают городские власти.

В целом, временные неудобства оправданы рамками масштабных улучшений, которые должны выйти на финишную прямую уже к концу 2025 года.