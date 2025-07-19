Быть или не быть: Крытый рынок ждут большие перемены

На фоне модернизации рынков города, шымкенцы интересовались, какая судьба ждет Крытый рынок. Предстоит ли и ему переезд в торговый дом или торговать в нем будут по старинке.

Крытый рынок вошёл в официальную дорожную карту модернизации, утверждённую правительством. До конца года объект должен быть полностью обновлён. Речь идёт не только о косметическом ремонте павильонов, но и об устранении стихийной торговли.

В Управлении предпринимательства подчёркивают: если рынок не будет приведён в соответствие с новыми стандартами — возможны жёсткие меры, вплоть до закрытия или переноса.

Усен Исаев, заместитель руководителя управления предпринимательства Шымкента: «Сейчас ведётся модернизация четырёх рынков: Крытого, Верхнего, Жанұя и Янги Шахар. Все объекты должны получить обновлённые павильоны, навесы, теплоизоляцию. Необходимо полностью устранить нелегальную торговлю. Также обязательны системы противопожарной безопасности и соблюдение санитарных норм. Если до конца года требования не будут выполнены — возможен вопрос о закрытии или переезде».

На Крытом рынке уже начались работы: уложен асфальт, установлены новые холодильные камеры, обновлены торговые точки. Администрация заверяет — изменения уже видны.

Ашеркуль Самонова, администратор Крытого рынка: «Мы уже построили крышу, облагородили территорию, начали обновление овощных рядов. Планируем накрыть барахолку, покрасить и привести всё в порядок. Уже работают две стоянки, модернизация идёт полным ходом».

Сами предприниматели отмечают — перемены разительные. Рынок, по их словам, буквально преобразился.

Татьяна, продавец: «Я работаю здесь 15 лет. Раньше не было ни крыши, ни асфальта, ни холодильников. Сейчас — совсем другое дело. Всё стало современным, чистым и удобным».

Оксана, предприниматель: «Рынок стал похож на торговый центр. У нас теперь всё работает каждый день, кроме вторника. Люди довольны, поток покупателей растёт. Это уже не «блошиный рынок», а цивилизованная торговая площадка».

Модернизация — часть комплексной программы по улучшению городской инфраструктуры. Все работы на четырёх ключевых рынках должны быть завершены до конца 2025 года. Цель — не просто косметические изменения, а создание комфортной и безопасной среды как для продавцов, так и для покупателей.