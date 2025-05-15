Жители улицы Кремлёвской не могут найти спасения от стихийных торговцев

Стихийный рынок под окнами — головная боль для жителей улицы Кремлёвской в Шымкенте уже на протяжении трех лет. Под их окнами развёрнута торговля подержанными вещами: шум, антисанитария и конфликты. Люди обращались во все инстанции, но безрезультатно. Власти и полиция уверяют — вопрос сложный, и на его решение нужно время.

Рядом — крытый рынок, а прямо под окнами жилых домов — десятки торговцев. Три года здесь работает несанкционированная барахолка. Местные жители говорят, каждый выходной превращается в испытание. Вместо прогулки с детьми — шум, запахи и груды сумок прямо у подъездов.

Торгуют на тротуарах, на дороге, у гаражей. Продают одежду, посуду, даже металлолом. Окна не открыть, на замечания — агрессия. Люди устали.

Жаныл Габитова, жительница: «В выходные пройти невозможно — всё заставлено. Сделаешь замечание — сразу агрессия. Даже зимой сидят. За сараем устроили туалет! Это уже крик души. Мы не знаем, куда обращаться».

Татьяна Евгеньевна, жительница: «Живу здесь 60 лет. Раньше такого не было. Приходишь утром, а тут уже шум, крики, ссоры за место. Окна не открыть. В выходные вообще не уснёшь».

Жильцы говорят, прошли все инстанции. Но результат один — ноль и 1:0 в пользу торговцев. А торговцы, в свою очередь, считают, что виноваты не они, а обстоятельства. По их словам, это единственный способ выжить.

Лариса Забирова, продавец: «Мы не шумим. Мы просто торгуем. Если шум, то это не от нас, а от пьяниц. Мы просим место. Если дадут — уйдём. Нам тоже тяжело на улице».

Татьяна Скобельцова, продавец: «У нас пенсии маленькие. Приходим, продаём. В каждом городе есть такие рынки. Мы понимаем жителей, но и нас поймите».

Местные власти заверили, что в курсе событий и признают, что ситуация непростая. Стихийная торговля у рынка существует давно. Продавцам предложили переместиться внутрь рынка, за 2 тысячи тенге в месяц. Но те, по словам чиновников, отказались.

Керимкул Мусабек, руководитель отдела предпринимательства района Туран: «Мы уже перекрыли выезд во двор, поставили ограждения у гаражей. Предлагаем всем продавцам перейти внутрь. Но большинство отказывается, не хотят платить даже минимальную аренду».

Сейчас, по данным акимата, уличную торговлю ведут более 50 человек — в основном приезжие из Туркестанской области. Полицейские штрафуют, но эти меры не останавливают поток. Когда будет наведен порядок — неизвестно. Власти просят жителей набраться терпения.