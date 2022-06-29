Студентов из Индии не могут найти уже четвертые сутки

Поиски утонувших студентов в каньоне Аксу продолжаются, но пока все попытки найти тела тщетны.

Как стало известно, в 5-ти км от с.Ханарык, каньон Аксу, р.Аксу, силами ДЧС уже четвертые сутки ведутся поиски утонувших студентов.

В поисках задействовано около сотни сотрудников разных ведомств.

Известно, что на 28.06. в 20-00 поиски результатов не дали и продолжаются 29.06. Всего обследовано пешим ходом 5 км, на еврокоптере 20 км.

Тем временем, в редакцию издания обратился друг одного из погибших студентов. Он живет и учиться в соседней республике — Кыргызстане. Парень представившийся Шивамо, обеспокоен затянувшимися поисками и просит держать его в курсе дел.

«Мы все переживаем, его родители не могут найти себе места. Я знаю, что они должны уже приехать, но точную информацию пока получить не могут из-за этого очень переживаем», — говорит друг Шивамо.