Двое студентов из Индии утонули в каньоне Аксу

В Туркестанской области ведутся поиски тел двух утонувших студентов-иностранцев, передает OTYRAR.

Трагедия произошла 26 июня вечером. Студенты-иностранцы Южно-Казахстанской Медакадемии приехали отдыхать в Аксу-Жабаглинский заповедник. Во время купания двух парней затянуло в водоворот.

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«Поступило сообщение о том, что Толебийский р-н, в 5-ти км от с. Ханарык, каньон Аксу, р. Аксу, силами ОСО ДЧС, ДП, проводились поиски 2-х студентов 2001 г.р которые 26.06. в 16-49 при неизвестных обстоятельствах упали в воду и утонули.В поисково-спасательных работах были задействованы силы и средства ДЧС 19 сотрудников и 1 плав. средства и 4 ед. техники, ДП 10 сотрудников и 5 ед. техники», — сообщили в ДЧС Туркестанской области.

Сообщается, что группа студентов прибыла в количестве 21 человека, все граждане Индии, из них 20 студентов 1-го курса и один 4-го курса Южно-Казахстанской медицинской академии.

На момент 27 июня 09:30 тела утонувших пока не найдены.